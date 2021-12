In Lombardia 41458 nuovi casi, il tasso di positività sale al 18%

In Lombardia sono 41458 i nuovi casi di Covid rilevati nell'ultimo giorno, a fronte di 229055 tamponi processati. Il tasso di positività è del 18%; ieri (giovedì) era al 17%, mentre una settimana fa – venerdì 24 dicembre – era al 7,7%, con 16044 nuovi positivi registrati quel giorno. In provincia di Pavia i nuovi positivi segnalati sono 2152. Negli ospedali si trovano ricoverati attualmente 221 pazienti (+17) in terapia intensiva, e 1859 (+28) nei reparti ordinari. I morti per Covid in Regione sono stati 37 nelle ultime 24 ore, 35081 dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia:



Milano: 15.769 di cui 5.924 a Milano città

Bergamo: 3.429

Brescia: 3.504

Como: 2363

Cremona: 1.194

Lecco: 1.172

Lodi: 1.220

Mantova: 1.128

Monza e Brianza: 4.568

Pavia: 2.152

Sondrio: 560

Varese: 3.209

