In Lombardia 13421 nuovi contagi, tasso di positività al 19,8%

Sono 68052 i nuovi contagi rilevati in Italia, dove nell'ultimo giorno si sono registrati 140 decessi per Covid.

In Lombardia, a fronte di 67449 tamponi processati i nuovi casi rilevati sono 13421, di cui 638 in provincia di Pavia. Il tasso di positività è al 19,8%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 219 (+3), nei reparti ordinari 2147 (+95). I decessi per coronavirus in Regione nelle ultime 24 ore sono stati 19, dall'inizio della pandemia 35159.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 4.475 di cui 1.794 a Milano città

Bergamo: 1.175

Brescia: 1.585

Como: 865

Cremona: 302

Lecco: 314

Lodi: 371

Mantova: 304

Monza e Brianza: 1.376

Pavia: 638

Sondrio: 114

Varese: 1.285

La situazione in Italia, clicca qui per accedere alla dashboard

MASCHERINE FFP2 A 75 CENTESIMI L'UNA

Intanto è stato annunciato che la struttura commissariale del generale Francesco Figliuolo e le associazioni di categoria – FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite – hanno raggiunto l'accordo per la vendita in farmacia di mascherine Fffp2 a un prezzo calmierato: costeranno 75 centesimi l'una.