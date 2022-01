Vigevano, paura in viale Montegrappa: incendio in un condominio

L’incendio si è verificato questa sera (lunedì), poco prima delle 19,30 in una palazzina di sei piani in viale Montegrappa, a Vigevano. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte delle squadre dei vigili del fuoco, intervenuti con diversi mezzi. Da una primissima ricostruzione, sembra che il rogo si sia sviluppato nelle cantine, ma gli accertamenti sono ancora in corso; il fumo sprigionato è visibile anche da lontano.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco (foto di Jose Lattari)

Molti condomini hanno abbandonato le loro abitazioni e sono scesi in strada; sul posto anche i soccorritori del 118, presenti con diverse ambulanze. Nel palazzo vivono anche persone anziane e disabili.

Le forze dell’ordine hanno interrotto momentaneamente la circolazione veicolare sul tratto di strada per consentire le operazioni di soccorso, che stanno proseguendo. Al momento non risulterebbero feriti in gravi condizioni.

Aggiornamenti nelle prossime ore