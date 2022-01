Il sopralluogo nella palazzina dell'incendio: edificio inagibile

I condomini della palazzina di viale Montegrappa, dove ieri sera (lunedì) si è verificato un incendio, non potranno per il momento fare ritorno a casa. L'edificio è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco, che questa mattina hanno iniziato un sopralluogo per effettuare le verifiche strutturali, occupandosi anche del recupero di alcuni beni. Sul posto è intervenuto anche il personale della polizia locale.

Al momento non si conoscono le cause all'orgine del rogo, che si è originato nelle cantine; le verifiche sono ancora in corso. Le persone soccorse, fortunatamente, non hanno riportato gravi conseguenze.

«Alcuni residenti – precisa il vicesindaco Antonello Galiani –, circa una decina, sono stati accompagnati all'ospedale civile, alla clinica Beato Matteo, e agli ospedali di Magenta e Pavia per accertamenti. Ieri sera ero a cena da mio fratello, che vive lì vicino, e ho subito visto il fumo. Ho potuto vedere di persona il lavoro svolto dalla macchina dei soccorsi, che è stata velocissima a intervenire. Grazie davvero a tutti, anche ad Ats, in particolare il settore ambiente e veterinario. Le squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a limitare i danni, impedendo alle fiamme di arrivare fino agli appartamenti. Questa mattina so che è stata confermata l'inagibilità degli appartamenti, e ora con i servizi sociali si sta cercando una soluzione per le famiglie che non hanno parenti o amici che possano ospitarli. Lavoreremo ovviamente per priorità. Al momento mi risultano esserci 4 famiglie con bambini, sulle 18 del palazzo, che hanno necessità di trovare un alloggio».