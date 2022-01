Multato perché in divieto di sosta, offende e minaccia gli agenti: 23enne denunciato

Ha minacciato e insultato un agente della polizia locale e un ausiliario del traffico che lo avevano multato poco prima. L'episodio è avvenuto il 31 dicembre, a Vigevano. Il giovane – un 23enne – aveva parcheggiato la propria auto in via del Carmine, in un punto in cui la sosta non è consentita. Quando ha visto il verbale sul parabrezza, ha raggiunto i due operatori, pronunciando nei loro confronti frasi offensive e intimidatorie.

Il 23enne, nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, ha reagito in modo aggressivo, continuando con le offese e con altri comportamenti sopra le righe. Il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando di via San Giacomo ha poi fermato il giovane, che nel frattempo aveva tentato di allontanarsi a bordo della propria auto. È stato denunciato per minaccia e per oltraggio a pubblico ufficiale.