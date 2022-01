Muro del cimitero imbrattato con scritte no vax

“L’Italia è una Repubblica fondata sul Green pass”, “Green pass = fallimento”, “Vi stanno mentendo”. Sono solo alcune delle scritte (quelle meno offensive) contro il Governo e alcuni rappresentati dello Stato, comparse alcuni giorni fa sul muro perimetrale del cimitero di Confienza.

Frasi e simboli scritti con una bomboletta spray di colore rosso, che non sono certamente passati inosservati e che hanno suscitato lo sdegno di molti cittadini «C’è gente che è morta per Covid, per favore portate rispetto», è stato il commento su Facebook di qualcuno. Nei giorni scorsi l’episodio è stato denunciato ai carabinieri. Elementi utili per individuare il responsabile, o i responsabili, potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere della videosorveglianza comunale.