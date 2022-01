In Lombardia 52693 nuovi contagi e 46 decessi

A fronte di 230400 tamponi effettuati nell’ultimo giorno, risultano essere 52693 i nuovi casi di Covid in Lombardia. Il tasso di positività è al 22,9% (ieri 24%). In provincia di Pavia i positivi rilevati sono 2758. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 229 (+3), mentre nei reparti ordinari sono 2519 (+99). I decessi per Covid nelle ultime 24 ore in Regione sono stati 46, dall’inizio della pandemia 35286.

DALL'8 GENNAIO PRENOTAZIONI BOOSTER 12-15 ANNI

Da sabato 8 gennaio la prenotazione della dose booster sarà possibile per tutti i lombardi che hanno completato il ciclo vaccinale (con una o due dosi in base al vaccino utilizzato) da almeno 4 mesi (120 giorni). Lo ha annunciato oggi (giovedì) la vicepresidente regionale Letizia Moratti. «Sempre da sabato – è spiegato – potranno accedere alla prenotazione della terza dose di vaccino anche i soggetti di età compresa tra i 12 e i 15 anni, che hanno completato il ciclo vaccinale primario. In analogia con quanto già stabilito per la fascia di età 16-17 anni e per i soggetti fragili di 12-15 anni, questo booster sarà effettuato con il vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il primo ciclo. Le somministrazioni di terze dosi ai ragazzi della fascia 12-15 anni partiranno dal 10 gennaio».