Pattuglie fisse in piazza Sant’Ambrogio: ieri sanzionati 3 giovani

In seguito alle numerose segnalazioni arrivate da cittadini e commercianti, che denunciano situazioni di maleducazione e di inciviltà nella zona di piazza Sant’Ambrogio, la polizia locale ha intensificato le attività di controllo nella zona, anche con la presenza di pattuglie fisse. Ieri pomeriggio (mercoledì) sono stati identificati 7 giovani che sostavano davanti a un locale, 3 dei quali sono stati sanzionati. Due ragazzi, entrambi maggiorenni, sono stati multati perché non indossavano la mascherina, obbligatoria in base alle disposizioni attualmente in vigore per limitare i contagi.

Un terzo giovane, minorenne, è stato invece notato mentre spintonava gli amici in prossimità del marciapiede, creando una situazione di possibile intralcio e pericolo anche per gli utenti della strada; il personale del Comando di via San Giacomo gli ha contestato l’articolo 79 (Atti vietati sulle strade) del regolamento di polizia urbana, che prevede una sanzione dagli 80 fino ai 500 euro.