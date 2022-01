Gambolò, scontro auto-suv in via Isella

Dovrà essere chiarita dagli agenti della polizia locale di Gambolò la dinamica del sinistro che si è verificato questa mattina (venerdì), poco dopo le 10,30. Lo scontro tra i due veicoli – un suv Volkswagen T-Roc e una Nissan Micra – è avvenuto in via Isella. Non è escluso che all'origine dell'incidente ci possa essere stata una mancata precedenza, ma gli accertamenti sono ancora in corso.

Due donne, di 46 e 47 anni, sono state soccorse in codice verde da un’ambulanza della Croce Azzurra di Robbio; le loro condizioni non dovrebbero essere gravi.