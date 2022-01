Sono 18667 i nuovi casi in Lombardia, tasso di positività al 24,9%

Sono 108304 i nuovi contagi accertati in Italia (tasso di positività al 22%), dove nelle ultime 24 ore ci sono stati 223 morti per Covid.

In Lombardia i positivi rilevati nell'ultimo giorno sono 18667, a fronte di 74926 tamponi processati; il tasso di positività sale al 24,9 (ieri 22,9%). In provincia di Pavia risultano essere 650 i nuovi casi rilevati. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, sono 234 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 5 in più rispetto a ieri; sono invece 2624 nei reparti ordinari, con 105 nuovi pazienti nell'ultimo giorno. I decessi per coronavirus in Regione nelle ultime 24 ore sono stati 59, dall'inizio della pandemia 35345.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 6.384 di cui 3.067 a Milano città

Bergamo: 1.837

Brescia: 2.161

Como: 1.078

Cremona: 447

Lecco: 340

Lodi: 290

Mantova: 345

Monza e Brianza: 1.632

Pavia: 650

Sondrio: 709

Varese: 2.165

