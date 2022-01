Contagi ancora in salita; ieri somministrate oltre 68 mila "prime dosi" di vaccino

La Lombardia resta la regione italiana che registra il maggiore incremento di casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore: i nuovi contagiati sono 38.858 con il tasso di positività che si attesta al 19,3%. In ospedale i degenti ordinari sono 2.887 (+280) e quelli in terapia intensiva 244 (+7). I decessi sono stati 38. La provincia di Milano è quella con l’aumento maggiore di casi (+10.410) seguita da quella di Brescia (+5.049) e da quella di Bergamo (+3.733). In provincia di Pavia i positivi sono 1.768.

I dati dell'intero Paese diffusi oggi

In tutto il Paese i nuovi casi sono 155.659 (ieri sono stati 197.552) con il tasso di positività al 15,6%. Le vittime sono 157 mentre in ospedale restano 15.647 degenti di cui 1.595 in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 30.399. Nella giornata di ieri sono state somministrate 68.990 "prime dosi", il numero più alto da ottobre.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 46.615.623 persone (il 78,67% della popolazione) mentre le terze dosi somministrate sono state 22.846.936 (IL 38,56% della popolazione).