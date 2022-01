Covid-19, Iozzi (Fdi): «Fronte comune per ottenere la riapertura del drive-trough»

Riaprire il "drive trough" per i tamponi nel parcheggio del palasport di via Gravellona. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Paolo Iozzi, reitera la richiesta già avanzata a metà dicembre. «Qualche settimana fa - dice - sono stato il primo ad aver sottoposto al sindaco Andrea Ceffa la problematica a cui si va incontro per poter eseguire un tampone a Vigevano legata soprattutto alle lunghe ore al freddo fuori dalle farmacie. Ho appreso dal primo cittadino che successivamente anche altri esponenti di altre forze politiche hanno evidenziato la stessa necessità. Il sindaco ha perciò richiesto nelle sedi opportune il ripristino del "drive trough".

Paolo Iozzi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Vigevano



«Ad oggi - continua Iozzi - la situazione è sotto gli occhi di tutti: la riposta è stata un no e le motivazioni sono sbagliate e inutili: dalla situazione di disagio da cui si è partiti oggi registriamo un aumento delle code; la mancanza dei tamponi e l'impossibilità di ottenere una prenotazione nei tempi necessari. Alla luce delle proiezioni dei contagi nelle prossime settimane la situazione non potrà che peggiorare. Ancora una volta - conclude Paolo Iozzi - come persona, come consigliere comunale e come esponente di Fratelli d’Italia, chiedo a tutti di costruire un ponte comune per dare più voce a questa richiesta e arrivare in tempi rapidi alla riapertura del "drive trough".