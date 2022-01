Screening anti-Covid per gli studenti: positivo oltre il 10% dei tamponi

C'era da aspettarselo. Il riscontro dello screening gratuito previsto per oggi per gli studenti delle scuole di Gambolò ha rivelato una percentuale di positivi al Covid-19 superiore al 10%. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale, si è svolta presso la palestra di via Olimpia.

I tecnici prelevano i campioni da sottoporre ad analisi

«Grazie alla collaborazione con un laboratorio - spiega il sindaco Antonio Costantino - siamo stati in grado di offrire un servizio importante per tutti i cittadini. L'incidenza del virus in queste settimane - aggiunge - ci ha spinti a prevedere uno screening in vista della ripresa delle lezioni».

In pochi minuti i tamponi sono stati processati e si è potuto conoscerne l'esito

E i riscontri sono stati in linea con le aspettative. «Dai dati che abbiamo raccolto sinora - sottolinea il primo cittadino - la percentuale dei positivi varia tra il 10 ed il 12%, un segnale importante sull'attenzione che si dovrà riservare nel periodo che verrà agli studenti delle scuole cittadine di ogni ordine e grado».