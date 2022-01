Fanno razzia nel magazzino comunale: rubati diversi attrezzi

Hanno forzato il cancello e il portone di ingresso del magazzino comunale di Sartirana Lomellina, in via Cimitero. Una volta dentro, i malviventi hanno portato via diverse attrezzature e macchine per il giardinaggio, insieme ad altri utensili da lavoro. Poi sono fuggiti via. Il furto è stato scoperto lunedì mattina.

L'episodio è stato segnalato ai carabinieri della Stazione di Sartirana, che hanno effettuato un sopralluogo e ora si stanno occupando delle indagini. In base a una prima stima, il valore della strumentazione rubata si aggira intorno ai 5 mila euro.