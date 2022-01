In provincia di Pavia 2525 nuovi contagi, in Lombardia 45555

Sono 45555 i nuovi contagi in Lombardia, dove nell'ultimo giorno sono stati processati 265222 tamponi; il tasso di positività scende al 17,1% (ieri 20,3%). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 2525. Risultano essere 256 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+10), mentre sono 3202 (+203) nei reparti ordinari. I morti per Covid in Regione sono stati 55 nell'ultimo giorno, dall'inizio della pandemia 35519.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 13.022 di cui 5.212 a Milano città

Bergamo: 4.111

Brescia: 6.408

Como: 3.279

Cremona: 1.611

Lecco: 1.443

Lodi: 1.126

Mantova: 1.876

Monza e Brianza: 3.831

Pavia: 2.525

Sondrio: 782

Varese: 4.187

TERZA DOSE, COME CAMBIARE LA DATA DI PRENOTAZIONE

Da martedì 18 gennaio sarà possibile cambiare la data di prenotazione della terza dose della vaccinazione senza necessità di cancellare l’appuntamento già preso. Basterà accedere al portale regionale.

Da domani (mercoledì 12) cambiano anche alcune modalità di ricerca per la prenotazione: «I cittadini – fanno sapere dalla Regione – possono effettuare una prenotazione (prima o terza dose della vaccinazione anti Covid) scegliendo tra due differenti modalità di ricerca. Per disponibilità dei centri per data: in base alla data desiderata di prenotazione, la piattaforma propone al cittadino gli slot disponibili. La scelta sarà per ciascuna delle fasce orarie e per ogni centro vaccinale presente sulla mappa visualizzata dalla piattaforma. O per disponibilità dei centri nell’area selezionata: secondo il Cap indicato dal cittadino, la piattaforma propone gli slot disponibili per ciascuna delle fasce orarie. Anche in questo caso la scelta è per ogni centro vaccinale presente sulla mappa visualizzata dalla piattaforma».

ACCESSO DIRETTO SENZA PRENOTAZIONE PER 12-19 ANNI

Considerato l’aumento dei contagi tra la popolazione giovanile, i ragazzi fra i 12 e i 19 anni potranno accedere alla somministrazione della prima dose senza prenotazione. «Questa possibilità è valida in tutti i centri vaccinali della Regione Lombardia – fanno sapere dalla Regione – Per rafforzare la protezione immunologica è importante procedere celermente con la prenotazione della terza dose attraverso i consueti canali».