Rubano in chiesa i giocattoli destinati ai bambini ricoverati in ospedale

Una raccolta solidale di giocattoli, organizzata in occasione delle festività natalizie, con l’obiettivo di portare un sorriso ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica del policlinico San Matteo di Pavia. È con questo intento che diverse realtà gambolesi avevano promosso l’iniziativa, individuando come punto di raccolta dei regali la chiesa parrocchiale di Gambolò.

Ma, nei giorni scorsi, ignoti si sono introdotti in chiesa, rubando buona parte dei giochi, che si trovavano all’interno di uno scatolone. L’episodio è stato segnalato il 5 gennaio. «Non è tanto il valore intrinseco dei giochi – riferisce il sindaco Antonio Costantino – quanto l’atto in sé. Non c’è davvero molto dire. Spiace solo che si debba assistere a fatti del genere».

L’iniziativa di solidarietà – promossa dalla Pro Loco, dalla parrocchia e dalle Confraternite della città – non si è però fermata. «Sabato 29 gennaio – fa sapere la vicesindaco di Gambolò Anna Preceruti – i giocatoli raccolti verranno portati dai volontari della Pro Loco e dal personale del nostro Comando di polizia locale in ospedale a Pavia per essere consegnati ai bambini».