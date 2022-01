Vandalizzati i pannelli per non vedenti alla stazione ferroviaria

Alcuni pannelli tattili, su cui sono stampati elementi tridimensionali con le informazioni per i non vedenti, installati alla stazione ferroviaria di Vigevano sono stati vandalizzati.

I manufatti, posizionati per fornire le indicazioni sui percorsi per orientarsi all'interno della stazione, sono stati forzati e piegati. Le immagini mostrano come apparivano questa mattina (giovedì).