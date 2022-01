Discarica abusiva in via Battaglia della Sforzesca

Ennesima discarica abusiva sul nostro territorio. Questa settimana avevamo già raccontato di un abbandono di rifiuti nella zona di via Lungoticino Lido, la strada che porta verso il fiume e verso i locali della movida. Qui, poco distante dall’ingresso del cantiere per il nuovo ponte, è stato forzato un cancello e scaricato all’interno dell’area un quantitativo impressionante di rifiuti di vario genere, perfino dei giocattoli e delle calzature per bambini.

Purtroppo, a distanza di pochi giorni, dobbiamo segnalare un altro abbandono illegale di materiale, sempre sul territorio comunale di Vigevano, ma questa volta nella zona di via Battaglia della Sforzesca. Le immagini realizzate da Jose Lattari documentano la situazione. Anche qui il materiale che è stato scaricato in maniera illegale è di diverso tipo: ci sono pneumatici di auto, lettini, materassi, scaffali e arredi vari, oltre a diversi sacchi neri della spazzatura, contenitori di vernici, lattine e perfino delle vecchie scarpe. Anticipiamo che questa non è l’unica situazione che abbiamo registrato in queste ultime ore a Vigevano. A breve vi forniremo ulteriori aggiornamenti.