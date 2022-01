In Lombardia 26773 nuovi casi e 57 morti

Sono 149512 i nuovi casi di coronavirus accertati in Italia nell'ultimo giorno; il tasso di positività è al 16,1%, in risalita rispetto a ieri quando era al 14,8%. I decessi sono stati 248 (ieri 308).

La situazione in Italia al 16 gennaio, clicca QUI per accedere alla dashboard

In Lombardia, a fronte di 186577 tamponi processati, i nuovi positivi sono 26773. Il tasso di positività è stabile al 14,3%, ieri era 14,4%. In provincia di Pavia sono 1383 i nuovi casi rilevati. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono attualmente 268 (+10), quelli nei reparti ordinari sono invece 3566 (+63). Sono 57 i decessi per Covid nelle ultime 24 ore in Regione, 35911 dall'inizio della pandemia.