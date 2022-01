Vigevano, la lite per una spinta finisce in rissa

Un litigio degenerato in rissa. È successo nella serata di ieri (sabato), intorno alla mezzanotte, in via Rocca Vecchia, nel centro storico di Vigevano. A rimanere coinvolte sarebbero state due coppie. Da una primissima ricostruzione, pare che la discussione sia iniziata con una spinta, forse involontaria, fino a trasformarsi in una vera e propria aggressione fisica.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 52 anni, soccorso dal personale sanitario del 118. Trasportato con un’ambulanza della Croce Rossa, è arrivato in codice verde al pronto soccorso della clinica Beato Matteo di Vigevano; le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Sull’episodio sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Vigevano.

Vigevano, risse in centro: le denunce dei carabinieri I giovani, di diverse nazionalità, si erano affrontati due volte a pochi minuti di distanza.