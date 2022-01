Bancarotta, riciclaggio e frode fiscale: sequestrati beni per 25 milioni, immobili anche in provincia di Pavia

La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un sequestro del patrimonio di due società immobiliari e di numerosi beni immobili, per un valore complessivo di 25 milioni di euro, nelle province di Pavia, Piacenza, Savona e Olbia Tempio Pausana. Sono 38 gli avvisi di conclusione delle indagini notificati dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria.

Le ipotesi di reato vanno dall'associazione per delinquere di carattere transnazionale, alla bancarotta fraudolenta, fino alla intestazione fittizia di beni e valori, usura, riciclaggio, autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

In base alle risultanze investigative, veniva attuato un "drenaggio" di risorse finanziarie e di immobili da società "decotte", che operavano in diversi settori economici: commercializzazione dei pneumatici, editoria, costruzione e compravendita di imbarcazioni. Cespiti e valori venivano poi fatti confluire in nuove società che potevano presentarsi "pulite" sul mercato. I militari della Fiamme Gialle ritengono che venisse effettuato uno svuotamento dei conti correnti societari, attraverso la creazione di fittizzi crediti di imposta. Per frodare l'Iva, venivano utilizzate delle società straniere, in particolari ungheresi, polacche, slovacche, turche, francesi e tedesche. I proventi illeciti venivano poi "riciclati" e fatti arrivare in società create nel Principato di Monaco, o in Ungheria, Polonia e Slovacchia. Al termine di queste operazioni, il denaro veniva utilizzato nell'acquisto di altri beni mobili e in immobili in tutta la Penisola.