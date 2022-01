È accusato di aver abusato della figlia 15enne: fermato dai carabinieri prima di partire per El Salvador

Sono accuse pesantissime quelle che hanno portato in carcere un uomo di 42 anni, di origini salvadoregne, per il reato di atti sessuali commessi nei confronti della figlia quindicenne, che viveva con lui. Il fermo d’indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è stato eseguito nel pomeriggio del 12 gennaio in via Larga, a Milano, dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Milano Duomo.

I carabinieri hanno documentato, attraverso l’audizione protetta della minore, come l'uomo, dall’estate 2019 sino al mese di novembre, avesse messo in atto una serie di comportamenti violenti nei confronti della figlia, e atti sessuali culminati in condotte di auto ed eteroerotismo e palpeggiamenti, approfittando dei momenti di assenza della madre.

Ora il 42enne, che il 14 gennaio sarebbe dovuto partire da Malpensa per ritornare nel paese d’origine, si trova all’interno della casa circondariale di San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato il fermo disponendo l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.