Grave incidente sulla A7 nel tratto Gropello Cairoli-Bereguardo

Ancora non si conosce l'esatta dinamica dell'incidente che si è verificato oggi pomeriggio (lunedì) poco dopo le 15,30, sulla A7 Genova-Milano, nel tratto tra Gropello Cairoli e Bereguardo. Due persone sono state soccorse in seguito al ribaltamento di un'auto, che si è poi fermata sul fianco. Sul posto sono intervenuti due automediche, due ambulanze e un'elisoccorso. I vigili del fuoco hanno estratto dall'abitacolo le due persone a bordo, rimaste intrappolate, utilizzando le cesoie.

Il passegero, un uomo di 57 anni, ha riportato un trauma cranico e uno a una spalla, ed è stato trasportato all'Humanitas di Rozzano in codice giallo. Più gravi le condizioni della donna, che in base ai primi elementi raccolti era alla guida dell'auto: ha riportato diversi traumi alla testa e al volto, oltre a un trauma toracico e addominale; è stata portata in codice rosso con l'elisoccorso al San Matteo di Pavia. Sul sinistro, sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia stradale. L’autostrada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso.