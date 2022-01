Mentre il prete dice messa i malviventi gli ripuliscono la canonica

Nella canonica non c'era nessuno, perché il parroco a quell'ora era impegnato a celebrare la messa. I malviventi ne hanno approfittato per entrare in azione: dopo aver forzato una porta finestra, sono riusciti a introdursi all'interno della casa parrocchiale. È successo nella serata di sabato a Dorno.

Oltre al portafogli, che aveva all'interno tessere bancomat e documenti, hanno portato via alcuni gioielli in oro. I malviventi sono riusciti a trovare anche le offerte dei fedeli, circa 1500 euro in contanti. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Stazione di Garlasco, che hanno avviato le indagini.