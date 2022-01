Covid-19, in Lombardia 37.233 nuovi contagiati

Sono 37.233 a fronte di 227.504 tamponi effettuati i positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nella ultime 24 ore: il tasso di positività è al 16,3%. I decessi sono stati 70 per un totale di 36.126 dall'inizio della pandemia. Calano i degenti: quelli ordinari sono 3.678 (-26) e quelli in terapia intensiva sono 265 (-2). La provincia di Milano è quella che registra l'incremento maggiore (+11.228), seguita da quella di Brescia (+5.876) e da quella di Monza e Brianza (+3.507). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 2.104.

I dati diffusi oggi dalla Regione Lombardia

In tutto il Paese i nuovi contagiati sono 192.320 (ieri erano stati 212.004) con 380 decessi (ieri erano stati 434) ed il tasso di positività si attesta al 16,3%. Guariti e dimessi sono 136.152. In ospedale i ricoverati ordinari sono 19.500 (+52) e quelli in terapia intensiva sono 1.688 (-27).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 47.179.651 persone (il 79,62% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 28.267.006 (il 47,70% della popolazione).