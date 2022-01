Bullizzavano i compagni e filmavano tutto: indagati 6 sedicenni

Diffondevano in Rete i filmanti dei pestaggi ai danni dei loro compagni di classe. I carabinieri della Compagnia di Corsico, con il supporto dei colleghi di Abbiategrasso e Sesto San Giovanni hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 sedicenni residenti nel sud-ovest Milanese per i reati di atti persecutori, diffusione di riprese e registrazioni fraudolente e lesioni personali aggravate, emesse dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Milano. Uno di essi è stato collocato in comunità; ad un secondo è stata applicata la misura della permanenza a casa mentre gli altri quattro avranno l'obbligo della permanenza a casa negli orari serali e notturni, di frequentare con profitto la scuola e mantenere un comportamento corretto con compagni, insegnanti ed in famiglia.

L'indagine è stata effettuata dai carabinieri di Rho con i colleghi di Abbiategrasso e Sesto San Giovanni

L'attività investigativa era scattata ad ottobre a seguito delle denunce presentate da un compagno di classe degli indagati che aveva segnalato di essere stato vittima di violente aggressioni, iniziate nel giugno precedente. Il gruppetto aveva messo in atto sistematici atti di bullismo nei confronti del ragazzo e di un compagno di classe sia all'interno della scuola che nelle vicinanze. Le loro azioni venivano filmate e poi postate sul Telegram, uno dei social più utilizzati dai ragazzi, allo scopo di ledere la reputazione delle vittime. I filmati avevano superato le 100 mila visualizzazioni. A seguito della denuncia uno degli indagati è stato espulso dall'istituto scolastico. I carabinieri stanno svolgendo ulteriori accertamenti per verificare la presenza di altre vittime del “branco”.