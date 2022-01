Fuori strada in auto: quarantottenne resta in prognosi riservata

Resta in prognosi riservata M.P., 48 anni, la donna rimasta ferita ieri pomeriggio intorno alle 18 nell'uscita di strada dell'auto sulla quale viaggiava e che era condotta dalla figlia di 23 anni, pure ferita in modo serio, avvenuta lungo il tratto della provinciale 211 che collega Mortara e Cergnago. La donna è stata trasferita al policlinico San Matteo di Pavia con l'elisoccorso.

L'auto è finita in un campo che si trova accanto alla provinciale

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto l'auto, una Peugeot 207, è improvvisamente uscita di strada per cause che sono al vaglio dei carabinieri. Ad avere la peggio sono state madre e figlia: la ragazza è stata trasportata in codice rosso al Pronto soccorso della clinica Beato Matteo di Vigevano. Meno gravi le condizioni del fratello, 17 anni, che viaggiava con loro e che è stato ricoverato in codice giallo al policlinico del capoluogo.