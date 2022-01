Green Pass: 116 sanzioni su oltre 40 mila controlli

Sono state solo 116 le persone sanzionate in provincia di Pavia per la mancata presentazione del Green Pass su oltre 40 mila controllate. E' il dato evidenziato dalla Prefettura di Pavia nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Paola Mannella che ha fatto il punto sull'attività di prevenzione svolta nel periodo delle festività.

Il prefetto di Pavia, Paola Mannella

I riscontri indicano un comportamento responsabile sia da parte dei cittadini che degli esercenti nell'arco delle 6 settimane prese in esame. Per questo il prefetto ha espresso il massimo apprezzamento per l'attività svolta dalle forze dell'ordine e dalle polizie locali. Poi si è provveduto all'aggiornamento del Piano provinciale per l'effettuazione dei controlli in base alle nuove disposizioni entrate in vigore oggi e a quelle che saranno introdotte a partire dal 1° febbraio.

Nel complesso oltre alle 116 sanzioni legate al Green Pass, 122 persone sono state multate il mancato utilizzo delle mascherine. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 4.842 e i titolari sanzionati 80; in 5 casi è stata disposta la chiusura provvisoria dell'attività come sanzione amministrativa. Due infine le persone denunciate per non aver rispettato il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante la quarantena perché positive al Covid-19.