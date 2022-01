Covid-19, in Lombardia ricoveri ancora in calo

Calano ancora i ricoveri per Covid-19 in Lombardia: oggi i degenti ordinari sono 3.503 (-216) mentre crescono leggermente quelli in terapia intensiva (276, +5). Nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati sono stati 32.677 a fronte di 202.298 tamponi effettuati ed un tasso di positività del 16,1%. I decessi sono stati 121, 36.378 dall'inizio della pandemia. La provincia di Milano mantiene il primato dei nuovi positivi (+9.941) seguita da quella di Bergamo (+4.187) e da quella di Bergamo (+4.026). In provincia di Pavia i nuovi contagi sono 1.837.

I dati diffusi oggi dalla Regione Lombardia

In Italia i contagiati sono 179.106 con 373 decessi (ieri sono stati 385) ed un tasso di positività che scende al 16%. Guariti e dimessi sono 7.287 mentre in ospedale i degenti ordinari sono 19.485 (-174) mentre quelli in terapia intensiva sono 1.707 (+9). Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 47.252.867 (il 79,74% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 29.002.472 (il 48,94% della popolazione).