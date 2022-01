Cade dalla scala e batte la testa: elettricista trasferito al San Matteo

Un elettricista di 58 anni è rimasto ferito in modo serio oggi pomeriggio a causa di un infortunio sul lavoro avvenuto in via Galli. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Vigevano e gli ispettori della Ats di Pavia che dovranno stabilire con esattezza come sono andate le cose, l'uomo è caduto al suolo da una scala battendo la testa.

L'episodio è avvenuto in via Galli

I soccorsi sono scattati in tempi rapidissimi e sul posto con il personale medico del 118 è giunta una ambulanza della Croce Rossa di Vigevano che ha successivamente provveduto al trasferimento dell'uomo al policlinico San Matteo di Pavia dove è stato ricoverato in codice giallo.