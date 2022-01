Covid-19, in Lombardia tasso di positività al 14.5%

Sono 171.263 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore con il tasso di positività che si attesta al 16,4%. I decessi sono stati 333 per un totale di 143.296 vittime dall’inizio della pandemia. Cala il dato relativo ai ricoveri: quelli ordinari sono 19.442 (-43) e quelli in terapia intensiva sono 1.676 (-31). Esattamente un anno fa i malati erano 502.053 contro i 2 milioni e 723.949 mila di oggi. Con 24 mila ricoveri rispetto agli attuali 21 mila e 472 decessi. In ospedale un anno fa c’erano 24.081.

In quadro della pandemia in Italia oggi

In Lombardia i nuovi casi sono sono 31.164 con 82 decessi ed un indice di positività al 14,5%. I ricoveri calano: quelli ordinari sono 3.461 (-42) e quelli in terapia intensiva sono stati 274 (-2). Guariti e dimessi sono 54.699. La provincia di Milano registra il maggiore incremento giornaliero (+9.131 casi), seguita da quella di Brescia (+4.439) e da quella di Bergamo (+3.018). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 1.598.

Proseguono a pieno ritmo le somministrazione dei vaccini

Ad oggi in Italia sono state somministrate complessivamente 123.277.235 dosi; 47.034.124 persone (l’87,08% degli over 12) della popolazione ha ricevuto il vaccino monodose o con entrambe le inoculazioni. La dose “booster” è stata invece somministrata a 29.495.858 persone.

Oggi intanto a Cassolnovo si è svolto lo screening gratuito destinato a studenti e personale dell'istituto comprensivo a due settimane da quello proposto ai bambini delle scuole elementari. «Al conclusione della giornata - spiega l'assessore Sandra Ferro - sono stati effettuati 120 tamponi e sono stati individuati 2 positivi ma non tra gli alunni: si tratta infatti di due genitori».