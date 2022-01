Covid-19, in Lombardia continua il calo dei ricoveri

Sono 138.860, dato che comprende anche circa 10 mila casi dei giorni scorsi registrati in Puglia ed in Emilia-Romagna, i positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 227 (29 riguardano Abruzzo, Campania e Sicilia e sono riferiti ai giorni scorsi). Il tasso di positività scende dal 16,4% al 14,9%. Salgono i ricoveri ordinari, oggi 19.627 (+185) e quelli in terapia intensiva (1.685, +9) mentre i guariti e i dimessi sono 131.303 e il loro totale sale a 7.045.249.

Il bollettino nazionale di oggi

In Lombardia i nuovi casi sono 21.700 con il tasso di positività che scende al 13,3%. I decessi sono stati 67 per un tale di 36.527 dall’inizio della pandemia. Calano i ricoveri: quelli ordinari sono 3.389 (-72) e quelli in terapia intensiva sono 267 (-7). La provincia di Milano conta 6.006 nuovi casi; quella di Brescia 3.122 e quella di Bergamo 2.351. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 1.257.

Le dosi di vaccino somministrate nel complesso sono 123.819.541; hanno completato il ciclo vaccinale 47.049.064 persone (l’87,1 degli over 12) mentre la dose “booster” è stata somministrata a 29.955.140 persone (il 75,76% della platea).