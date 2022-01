Scontro all'incrocio: un ferito

Una persona è rimasta ferita oggi pomeriggio in un incidente avvenuto all'incrocio tra viale Petrarca e via Ristori. Per cause che sono ancora al vaglio degli agenti della polizia locale, che sono intervenuti per effettuare i rilievi, sono venute a collisione una Bmw ed una Fiat Panda che, per effetto dell'urto, si è ribaltata.

I soccorsi sul luogo dell'incidente

In pochi minuti sul posto sono intervenuti i soccorsi: l'automedica del 118 e le ambulanze della Croce Azzurra di Vigevano e della Croce Azzurra di Abbiategrasso oltre ai vigili del fuoco che hanno estratto il conducente dell'utilitaria che è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano.