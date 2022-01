Chiese nel mirino: secondo furto in pochi giorni. Rubati dei gemelli in argento

Solo pochi giorni fa i malviventi si erano introdotti all'interno della casa parrocchiale di Dorno, portando via portafogli, gioielli e circa 1500 euro in contanti di offerte dei fedeli. Domenica i carabinieri della Stazione di Gambolò sono dovuti intervenire per un altro furto, sempre commesso ai danni di un religioso lomellino, questa volta nel comune di Tromello.

Qui, mentre il parroco era impegnato a celebrare la messa, il ladro ne ha approfittato per entrare in azione: è passato dalla chiesa parrocchiale di San Martino vescovo, riuscendo a intrufolarsi nel cortile interno e poi all'interno della casa parrocchiale, dove ha portato via un paio di gemelli in argento. Subito dopo è fuggito via, facendo perdere le proprie tracce. Sull'episodio sono in corso le indagini dei militari dell'Arma.