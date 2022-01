Covid-19: calano le degenze in tutte le aree

Sono 167.206 con un tasso di positività del 15,2% i nuovi contagiati dal Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 426 (ieri sono stati 469) per un totale di 144.700 vittime dall'inizio della pandemia. Secondo l'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità l'età media delle vittime del Covid-19 è di 80 anni. Guariti e dimessi sono 139.421. Calano le degenze in tutte le aree: quelle ordinarie sono 20.001 (-36) e quelle in terapia intensiva sono 1.665 (-26).

Il bollettino diffuso oggi dalla Regione Lombardia

In Lombardia i nuovi positivi sono 27.808 a fronte di 208.039 tamponi ed un tasso di positività al 13,3%. I decessi sono stati 74 per un totale di 36.758 dall'inizio della pandemia. In ospedale restano 3.405 degenti ordinari (-6) e 259 degenti in terapia intensiva (-5). La provincia di Milano è quella che registra il maggiore incremento di casi (+8.302) seguita da quella di Brescia (+3.961) e da quella di Bergamo (+2.947). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 1.588.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario 47.474.963 persone (l'80,12% della popolazione) mentre la dose “booster” è stata somministata a 31.350.092 persone (il 52,90% della popolazione).