La pay-tv si poteva vedere senza abbonamento: venti indagati

Avevano creato una struttura a livello nazionale grazie alla quale consentivano l'utilizzo illegale dei contenuti delle pay-tv. La Guardia di Finanza di Milano ha effettuato nella giornata di oggi numerose perquisizioni in tutto il territorio nazionale nell'ambito dell'operazione denominata “The Net” svolta a contrasto del fenomeno della pirateria audiotelevisiva concretizzato mediante IPTV (Internet Protocol Television).

L'operazione è stata effettuata dalla Guardia di Finanza di Milano

Le indagini, che avevano già portato ad una prima operazione nel settembre di due anni fa, hanno consentito di individuare una serie di nuovi accessi alle piattaforme digitali utilizzate in modo fraudolento da almeno 500 mila utenti. Le perquisizioni che le Fiamme Gialle hanno effettuato su tutto il territorio nazionale hanno permesso di smantellare una complessa struttura tecnologica, la cosiddetta “sorgente”, dal quale tutto aveva origine. In particolare in Campania è stato individuato l'amministratore di una struttura denominata Cyber Group, molto conosciuta nel mondo della pirateria: si tratta di un vero e proprio provider cui server consentivano il funzionamento di IPTV illegali. Sempre in Campania operava un altro soggetto che si occupava della parte commerciale, procacciando nuovi clienti e provvedendo ad incassare il corrispettivo degli abbonamenti-pirata a Sky.

Il sistema fraudolento consentiva di visionare i contenuti della pay-per-view senza l'abbonamento

In Toscana infine un altro dei venti indagati totali, aveva la disponibilità di 50 dispositivi mobili attraverso i quali distribuiva i contenuti del palinsesto di Sky consentendone la visione senza abbonamento