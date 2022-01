Arrestato dopo un inseguimento ad alta velocità: nei guai un 40enne di Vigevano

Ha percorso il rettilineo dalla frazione Sforzesca alla rotonda di corso Pavia a tutta velocità, al volante di un’auto sportiva, una Mercedes Slk. Quando i carabinieri della Compagnia di Vigevano, fermi alla rotatoria, gli hanno intimato l’alt, l’uomo ha proseguito la sua spericolata corsa. A quel punto i militari della Sezione Radiomobile lo hanno inseguito, intimandogli più volte di fermarsi, fino a bloccarlo in prossimità dell’abitazione dell’uomo: si tratta di un 40enne con precedenti, residente a Vigevano, già sottoposto al regime della sorveglianza speciale e con la patente di guida revocata. È successo ieri (venerdì 28 gennaio) intorno alle 5,30 del mattino. Durante la perquisizione del veicolo, è stata trovata una tessera bancomat, che è poi risultata essere stata rubata poco prima al custode di una ditta di Dorno, come è emerso dalla visione delle immagini dell'impianto della videosorveglianza dell’azienda.

Le accuse nei suoi confronti sono pesanti: i carabinieri del Radiomobile, insieme ai colleghi della Stazione di Garlasco, hanno arrestato l’uomo per i reati di resistenza pubblico ufficiale, violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale e furto in abitazione. È stato inoltre sanzionato per essere stato sorpreso alla guida nonostante la patente revocata; la Mercedes, che non è di proprietà del 40enne, è stata sottoposta a fermo amministrativo. Il 40enne è agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, che sarà celebrata oggi in Tribunale a Pavia.