«Green pass sospeso per uso sospetto». Attenzione alla mail truffa

«Gentile utente, la tua certificazione verde Covid-19 è stata sospesa per uso sospetto». Inizia così la mail truffa che sta circolando in queste ore da un mittente che si qualifica come il Ministero della Salute, ma è in realtà un falso.

Ecco la mail truffa che sta girando in queste ore

«Se hai ricevuto un'email con oggetto "Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa", inviata da "ministerodellasalute.pro.it", non proviene dal Ministero della Salute, ma si tratta di un tentativo di phishing», mettono in guardia dal Ministero (quello vero). Si tratta cioè di un tentativo di truffare i cittadini, cercando di ottenere informazioni riservate – come ad esempio credenziali per accedere al proprio conto on line ecc. –, per poi farne un uso improprio.

Per informazioni sulla certificazione verde Covid-19, è possibile rivolgersi al numero 1500.