In Lombardia 18555 nuovi casi e 88 morti

Sono 137147 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia, dove nell’ultimo giorno si sono registrati 377 morti per il virus.

La situazione in Italia al 29 gennaio, clicca QUI per accedere alla dashboard

In Lombardia sono 18555 i contagi accertati – di cui 1.130 in provincia di Pavia –, a fronte di 167214 tamponi processati nelle ultime 24 ore; il tasso di positività scende all’11%, ieri era al 12,1%. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono attualmente 254 (+2), nei reparti ordinari sono 3072 (-92). Ieri i decessi per coronavirus in Regione sono stati 88, dall’inizio della pandemia 37046.