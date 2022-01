Vigevano, al bar con il green pass (non valido) di un altro: denunciato

Il nominativo riportato sul green pass non corrispondeva a quello che figurava sulla patente di guida, emessa dal Marocco. Il controllo è scattato giovedì pomeriggio, intorno alle 15, in un bar di via Carrobbio, a Vigevano, dove gli agenti del Comando di polizia locale stavano verificando il rispetto delle normative anti-Covid. L’uomo era seduto a un tavolino interno del locale, ma la certificazione verde che ha esibito non era idonea: il green pass mostrato, infatti, non era di tipo "rafforzato", ma solo "base".

Il personale del Comando di via San Giacomo ha quindi effettuato ulteriori accertamenti. L’uomo non è stato in grado di esibire un documento valido; a quel punto, è stato allertato il Commissariato della polizia di Stato per procedere con l'identificazione attraverso fotosegnalamento. L'uomo è stato denunciato e ora dovrà difendersi dalle accuse di sostituzione di persona e ingresso e soggiorno illegale nello Stato. Al termine degli accertamenti, è stato anche sanzionato per il mancato possesso del green pass rafforzato.