Tasso di positività in calo, diminuisce anche il numero dei ricoverati

Sono 104065 i nuovi casi di Covid rilevati in Italia, dove nell’ultimo giorno si sono registrati 235 morti dovuti al virus.

La situazione in Italia al 30 gennaio, clicca QUI per accedere alla dashboard

In Lombardia, su 147338 tamponi processati, è di 14558 il numero di positivi registrati – di cui 723 in provincia di Pavia – con un tasso di positività che scende al 9,8% (ieri 11%). È in calo anche il numero delle persone ricoverate: nelle terapie intensive i pazienti attualmente sono 254, come ieri, mentre in quelli ordinari sono 3004, cioè 68 in meno rispetto a ieri. I decessi per coronavirus in Regione sono stati 62 nell’ultimo giorno, 370108 dall’inizio della pandemia.