Ubriachi alla guida: tre denunciati

Sono stati fermati e sottoposti a test, che ha rivelato un tasso alcolemico superiore al grammo per litro. Per tre cittadini pavesi – un imprenditore agricolo di 21 anni, un autista di 32 anni e un libero professionista 46 anni – è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza.

È il bilancio dei controlli straordinari predisposti nella notte tra sabato e domenica dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pavia. I militari hanno inoltre sanzionato il gestore si un pub del capoluogo per violazione dell’ordinanza sindacale che fissa l’orario di chiusura nel fine settimana alle 2.