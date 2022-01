Vigevano, investimento pedoni: due feriti

Non sono fortunatamente in gravi condizioni le due persone – di 53 e 56 anni – rimaste ferite in seguito a un incidente avvenuto questa mattina (domenica), intorno alle 11,35 a Vigevano, nella zona di piazza Calzolaio d’Italia, tra viale Manzoni e l’incrocio con piazza Volta. Da una primissima ricostruzione, sembrerebbe che i due pedoni stessero attraversando quando sono stati urtati da un’auto; sul sinistro sono in corso le verifiche degli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi di legge.

Nel video, i soccorritori e gli agenti della polizia locale intervenuti in viale Alessandro Manzoni

Subito sono stati allertati i soccorsi: sul luogo dell’incidente sono arrivate un’automedica del 118 e due ambulanze, che hanno trasportato i feriti, entrambi in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale civile.