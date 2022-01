Scontro tra due auto in via Madonna degli Angeli

Quattro persone coinvolte, tra cui un bambino di 5 anni, nessuna delle quali è fortunatamente rimasta ferita in modo grave. È il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina (domenica), intorno alle 12,20, in via Madonna degli Angeli, all’altezza dell'incrocio con via Vidari.

Lo scontro è avvenuto tra una Mini Countryman e una Lancia Ypsilon. Sul posto sono arrivate due ambulanze e gli agenti della polizia locale di Vigevano, che dovranno ricostruire la dinamica del sinistro.