Covid-19, si conferma il trend in calo dei contagi

Prosegue il trend di discesa dei dati relativi alla diffusione del Covid-19 nel nostro Paese. Oggi i positivi al virus sono 57.715 contro i 104.065 di ieri per un tasso di positività che si attesta al 12,1%. E se è vero che generalmente i dati di inizio settimana sono più bassi a causa del minor numero di tamponi effettuati, un confronto con gli ultimi due lunedì dice come i contagi siano scesi da oltre 83 mila quasi 78 mila confermando una tendenza al ribasso. I decessi sono stati 349 per un totale di 146.498 vittime dall'inizio della pandemia mentre guariti e dimessi sono 108.493. In ospedale i degenti ordinari sono 19.913 (+296) ma calano quelli in terapia intensiva (1.584, -9).

Il bollettino di oggi diffuso dalla Regione Lombardia

In Lombardia i positivi sono 5.417 a fronte di 60.309 tamponi effettuati ed un tasso di positività all'8,9%. I decessi sono stati 76 mentre a fronte di un incremento di degenti ordinari (3.016, +12) calano quelli in terapia intensiva (251, -3). La provincia di Milano mantiene il vertice della graduatoria dell'incremento di casi (+1.799) seguita da quella di Varese (+699) e da quella di Brescia (+673). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 318. Ad oggi in Italia la popolazione vaccinata ammonta a 47.813.159 persone (l'80,69% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 33.148.664 persone (il 55,94% della popolazione).