I ladri rubano due tonnellate di alluminio: bottino di 17 mila euro

Hanno forzato il portone principale dell'azienda, che ha sede in via Leonardo da Vinci, e poi hanno sottratto 100 piastre di alluminio lavorato per un peso complessivo di oltre due tonnellate. E' accaduto nella notte tra domenica e lunedì. I malviventi devono aver colpito ben sapendo cosa sottrarre e quindi devono aver raggiunto la zona di via Leonardo da Vinci con un mezzo adeguatamente capiente per ospitare il bottino. Hanno forzato il portone principale della ditta di proprietà di un imprenditore di 52 anni e hanno iniziato la razzia.

Lastre di alluminio come quelle rubate

In prima battuta hanno sottratto le lastre di alluminio, con tutta probabilità il vero obiettivo della loro azione. Quindi si sono impadroniti di 50 frese e di due stufe a pellet con le quali sono fuggiti. Il bottino è stato stimato in almeno 17 mila euro.

Il furto è avvenuto nella zona di via Leonardo da Vinci

L'accaduto è stato scoperto solo la mattina successiva alla ripresa dell'attività lavorativa e denunciato ai carabinieri della stazione di Gravellona che sono competenti per territorio. I militari hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto.