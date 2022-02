Covid-19, in discesa la curva dell'epidemia

La curva dell'epidemia di Covid-19 è in calo. Lo confermano i dati. I nuovi positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, sono stati 133.142 a fronte di 768.673 tamponi più di ieri, per un totale di 1.246.987. Il tasso di positività passa dal 12,1% di ieri al 10,7% di oggi. Restano ancora alti i decessi, 427, per un totale di 146.925 dall'inizio della pandemia, due anni fa. Guariti e dimessi sono 248.971, un record, per un totale di 8.492.983. Le degenze calano in ogni area: nei reparti ordinari sono ricoverate 19.873 persone (-40) e in terapia intensiva 1.549 (-35).

Il bollettino di oggi della Lombardia

In Lombardia i nuovi positivi sono 19.389 a fronte di 231.218 tamponi effettuati con il tasso di positività che scende all'8,3%. I decessi sono stati 57 per un totale di 37.241 dall'inizio della pandemia. Salgono i degenti ordinari, oggi 3.044 (+28) in compenso scendono quelli in terapia intensiva (235, -16). La provincia di Milano è quella che registra come al solito l'incremento maggiore (+5.177) seguita da quella di Brescia (+2.967) e da quella di Monza e Brianza (2.032). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 1.247.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario 47.875.832 persone (l'80,79% della popolazione) mentre la dose “booster” è stata somministrata a 33.512.079 persone (il 56,55% della popolazione).