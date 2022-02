Predoni al cimitero: via con le coperture in rame

Coperture in rame per un valore non quantificato. E anche il registratore dell'impianto di videosorveglianza. E' il bottino, non ancora esattamente quantificato, del raid dei "predoni" messo a segno ai danni del cimitero di Mede nella notte tra domenica e lunedì. L'accaduto è stato scoperto ieri e denunciato ai carabinieri di Mede.

Sull'accaduto indagano i carabinieri di Mede

I ladri erano evidentemente al corrente della presenza di un impianto di videosorveglianza dell'area e per questa ragione hanno sottratto anche il registratore che aveva appena filmato la loro azione, togliendo agli investigatori importanti elementi per poter risalire alla loro identità.

