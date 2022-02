In Lombardia tasso di positività al 10,2%: i nuovi casi sono 14989

Sono 14989 i nuovi casi registrati in Lombardia – di cui 783 in provincia di Pavia – nell'ultimo giorno, a fronte di 145872 tamponi processati; il tasso di positività è al 10,2% (ieri 10,1%). Diminuisce il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali: nelle terapie intensive ci sono attualmente 218 pazienti (-11), mentre nei reparti ordinari sono 2899 (-71). I decessi per Covid in Regione nell'ultimo giorno sono stati 125, dall'inizio della pandemia 37416.

I nuovi casi per provincia: