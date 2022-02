Travolto e ucciso dal treno: traffico in tilt sulla Milano-Mortara

La circolazione lungo la linea ferroviaria Milano-Mortara è sospesa dalle 16.15 a causa dell'investimento di una persona lungo i binari. La vittima, della quale non si conoscono ancora le generalità, è deceduta sul colpo. In questi minuti sono in corso i rilievi.

A partire dalle 18 sono previsti autobus sostitutivi da Albairate e Mortara. Intanto il treno regionale 10073 Milano-Mortara delle 19.42 è stato soppresso.